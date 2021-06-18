Para Halter Dünya Kupası'nın son ayağı Dubai'de düzenlenecek

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren Para Halter Dünya Kupası'nda son ayak, 19-24 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

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