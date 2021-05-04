Para Halter Dünya Kupası yarın Tayland'da başlıyor

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Tayland'da başlayacak.

Milli sporcuların katılacağı Para Halter Dünya Kupası, yarın Tayland'da başlayacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bangkok'ta düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 3 sporcu temsil edecek. Teknik direktör Arif Kıran'ın önderliğindeki milli takımda kadınlarda 73 kiloda Sibel Çam, 55 kiloda Besra Duman ile 61 kiloda Yasemin Ceylan Baydar podyuma çıkacak. Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan niteliği taşıyan organizasyon, 9 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu

Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz

Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı

Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı