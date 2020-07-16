Para için yaşlı adamı serasında öldüren 2 genç tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 82 yaşındaki şahsı serasında çalıştığı sırada parası için öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan 1'i, 18 yaşından küçük iki kişi sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay 12 Temmuz günü Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak'ta bulunan seranın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seranın içerisinden sürekli su aktığını gören mahalleli, durumdan şüphelenerek içeri girdi. İçeri girdiklerinde komşuları 82 yaşındaki Hüseyin Erdem Sanlıer'i hareketsiz şekilde yerde yatarken bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.



Yapılan incelemede yaşlı şahsın vücudunda darp izlerine rastlanırken, cüzdanının da üzerinde olmadığı belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük O.C.E. ve D.Ç. (20) adlı genç kız gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 şahıs, Sanlıer'i parası için öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.C.E., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, D.Ç. ise Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ