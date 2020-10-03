Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iddiaya göre kendisinden para isteyen akrabasını evinin bahçesinde tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iddiaya göre kendisinden para isteyen akrabasını evinin bahçesinde tüfekle vurarak öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Erenler ilçesi Ekinler Mahallesi Odalar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Buhran Şahin, para istemek için akrabası olan İ.O.'nun evine gitti. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında İ.O. evinden aldığı tüfekle akrabası Buhran Şahin'i vurarak kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı inceleme sonrasında Buhran Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri ise kısa sürede cinayet zanlısı İ.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Meydana gelen olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü
Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü
Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü
Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü

Jandarma, Sakarya, Erenler, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 22:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Para istemeye gelen akrabasını tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

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