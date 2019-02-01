Son Dakika Haberleri: Para İsteyen Oğlunu Tabancayla Bacağından Vurdu

Para İsteyen Oğlunu Tabancayla Bacağından Vurdu

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Metin S. (57), para isteyen oğlu Murat S.'yi (32) tabanca ile bacağından vurarak, yaraladı.

Para İsteyen Oğlunu Tabancayla Bacağından Vurdu, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Metin S. (57), para isteyen oğlu Murat S.'yi (32) tabanca ile bacağından vurarak, yaraladı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin S.'den, işsiz olan oğlu Murat S. para istedi. Bu nedenle baba oğul arasında evlerinin kapısı önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evden tabancısını alıp, oğlunu sağ bacağından vurdu. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Murat S. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Baba Metin S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

- Çorlutekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:18 Kaynak: DHA

Polis, Çorlu, Güncel
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