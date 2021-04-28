ANTALYA AİLESİNİN BAKMALARI İÇİN VERİP TERK ETTİĞİ NEFES BEBEK, DEVLET KORUMASINA ALINDI - Son Dakika

Antalya'da 5 aylıkken para karşılığı bakılması için Bahar- Kadir Tezcan çiftine bırakılan 2 yaşındaki Nefes bebek, devlet korumasına alındı.

Kadir Tezcan, Kızımız maalesef gitti dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken 2019 yılı Ekim ayında işten çıkartılan Kadir Tezcan, ailesine bakmakta zorlanınca para karşılığı bebek bakmak istedi. Gelen bir teklifi değerlendiren Kadir- Bahar Tezcan çifti, 5 aylık Nefes adlı bebeğe aylık 2 bin 500 lira karşılığında 724 bakmak için babası İ.A. ile anlaştı. İ.A., bebeği Tezcan çiftine teslim edip gitti. Birkaç ay bebeğin durumunu soran İ.A., iddiaya göre bir daha telefon açmadı. İ.A., kendisine ulaşmaya çalışan Tezcan çiftini de her yerden engelledi.

2 yaşına giren Nefes'i kendi çocuklarından ayırmadığını ve bağrına bastığını söyleyen Kadir Tezcan, Öyle günler oldu ki yiyecek ekmeğimiz yoktu. Ancak Nefes'i öyle sahiplendik ki anlatamam. Artık bizim çocuğumuz gibi oldu. Bizim yanımızda emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı öğrendi. Bizi anne- babası gibi görüyor. Oğluma 'abi', kızıma 'abla' diyor. Biz de kendisine öyle bağlandık ki anlatamam dedi.

Nefes'e öz çocuğu gibi davrandığını söyleyen Bahar Tezcan ise en güzel yıllarına şahit olduğunu belirterek, O artık bizim nefesimiz oldu. Çok seviyoruz. Biz ne yersek onu yiyor. Bana 'anne', eşime de 'baba' diyor. Kızım Tuana'yı ablası, Osman'ı ise ağabeyi biliyor. Üstelik çok güzel anlaşıyorlar. Devlet bize verirse kendi çocuğumuz gibi bağrımıza basmak istiyoruz dedi.

Konunun medyada yer alması üzerine Tezcan çifti, özel bir televizyon programına katılmak için İstanbul'a gitti. Kadir Tezcan, katıldığı programda Nefes bebeği sahiplenmek istediğini söyledi. Program devam ettiği sırada stüdyoya gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Nefes bebeği Tezcan ailesinden aldı. Nefes bebek devlet korumasına alınırken, Kadir- Bahar Tezcan çifti 'alıkoymak' suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üzgün olduğunu belirten Kadir Tezcan, Kızımız maalesef gitti dedi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

Bülent TATOĞULLARIANTALYA, (DHA)-