Para karşılığı "büyü bozduğu" iddia edilen sanığın 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Para karşılığı 'büyü bozduğu' iddia edilen sanığın 10 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

Para karşılığı "büyü bozduğu" iddia edilen sanığın 10 yıla kadar hapsi istendi

6 saat önce

Para karşılığı "büyü bozduğu" iddia edilen sanık hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Para karşılığı

Para karşılığı "büyü bozduğu" iddia edilen sanık hakkında "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, psikolojik sorunlar yaşayan B.K, çevresindekilerin yönlendirmesiyle "büyü bozma" karşılığında F.Ş'ye 9 bin 500 lira verdi ancak istediği sonucu alamadığı gerekçesiyle daha sonra bu kişi hakkında şikayetçi oldu.

F.Ş, savunmasında, "hocalık" yaptığını, B.K'nin psikolojik sıkıntıları sebebiyle yanına geldiğini, herhangi bir ücret talebinde bulunmadığını ancak B.K'nin her geldiğinde masaya bir miktar para bıraktığını, aldığı paranın miktarını bilmediğini ifade etti.

WhatsApp yazışmaları iddianamede delil olarak gösterildi

Şüpheli F.Ş. ile müşteki B.K. arasındaki WhatsApp yazışmaları ve tanık ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, müştekinin iddiaları, şüphelinin ifadesi, tanık beyanı ve taraflar arasındaki mesajlaşma içerikleri dikkate alındığında, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde yeterli şüphe olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Mevcut deliller göz önünde bulundurularak şüpheli F.Ş'nin "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:16 Kaynak: AA
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