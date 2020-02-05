Para karşılığında başkalarının yerine ehliyet sınavına giren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nevşehir'de para karşılığında başkalarının yerine ehliyet sınavına giren şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen ehliyet sınavına giren Mehmet B'yi sahte kimlikle yakaladı.

Gözaltına alınan Mehmet B'nin emniyetteki ifadesinde 750-850 lira karşılığında başkalarının yerine ehliyet sınavlarına girerek geçimini sağladığını, daha önce de birçok kez başkalarının yerine sınava girdiğini, bazı sınavlarda yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Yakalanmadığı sınavlarda yerine girdiği kişileri hatırlamadığını iddia eden Mehmet B, "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanununa muhalefet etmek" ve "başkasına ait kimlik veya kimlik bilgisinin kullanılması" suçlarından adliyeye sevk edildi.



Sınavda ele geçirilen Abdurrahim C. adına düzenlenen kimlik kartı incelenmek üzere polis laboratuvarına gönderildi.