Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu işi yakalandı - Son Dakika
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Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu işi yakalandı

17.05.2022 01:21
Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu işi yakalandı

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" yönünde paylaşım yapan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda 16 Mayıs'ta şirketin Esenyurt ilçesindeki adresine gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu M.T.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu adreste arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2 adet geçici koruma belgesi, para makbuzları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 2 bin 55 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

M.T.T. ile ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada, zanlının sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edildi.

Danışmanlık şirketi adı altında kullanılan işyeri de ruhsatsız faaliyetten dolayı zabıta görevlilerince mühürlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Para karşılığında ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı uyruklu işi yakalandı - Son Dakika


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