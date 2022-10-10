PARA KASALARI İLE ARAÇ LASTİKLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA YUVA - Son Dakika
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PARA KASALARI İLE ARAÇ LASTİKLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA YUVA

10.10.2022 09:45

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, Merkez Bankası Van Şubesi'nin kullanmadığı bozuk para kasaları ile araç lastiklerini Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyesinde sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüyor.

VAN'ın İpekyolu Belediyesi, Merkez Bankası Van Şubesi'nin kullanmadığı bozuk para kasaları ile araç lastiklerini Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü atölyesinde sokak hayvanları için yuvaya dönüştürüyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Merkez bankamızın kullanmadığı, atık hale getirdiği para kasalarını hayvanlar için barınak ve kulübe yapıyoruz. 60 kulübe yapılmış, toplam 130 olacak dedi. İpekyolu Belediyesi, kış şartlarının ağır geçtiği Van'da, sokak hayvanlarını korumak için harekete geçti. Belediye, farkındalık oluşturmak ve sokaktaki hayvanlara yardımcı olmak için kurduğu atölyede atık malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor. Bostaniçi Mahallesi'nde 11 personelin çalıştığı atölyeye getirilen, Merkez Bankası Van Şubesi'nin kullanmadığı 100 bozuk para kasası ile çöpe atılan 30 araç lastiği; sokaktaki köpek, kedi ve kuşlar için yuvaya dönüştürüldü. Bozuk para kasalarından kulübeler ile araç lastiklerinden kediler için yapılan barınakların, özellikle kış mevsiminin zorlu geçtiği kırsal mahallelere yerleştirileceği belirtildi. Belediye personeli de sokak hayvanları için her gün belirli noktalara yiyecek bırakmayı ihmal etmiyor.

'ÖRNEK ÇALIŞMA'

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da Merkez Bankası'nın verdiği bozuk para kasalarından yapılan köpek kulübelerini inceledi. Aydın, atıl durumdaki malzemeleri geri dönüşüme kazandırdıklarını aktararak, Belediye olarak kışa hazırlığımız devam ederken, sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Çevreden topladığımız atık malzemeleri geri dönüştürerek kedi, köpek ve kuşlara barınak yapıyoruz. Hem geri dönüşümden faydalanmış oluyoruz hem de çalışanlarımız çok güzel işlere imza atarak kış döneminde hayvanlarımızın kar ve soğuktan korunacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda örnek bir çalışmamız daha var. Merkez bankamızın kullanmadığı atık hale getirdiği para kasalarını hayvanlar için barınak ve kulübe yapıyoruz. Çevre Koruma Müdürlüğü personelimiz büyük bir emek vererek, gerçekten örnek bir çalışmaya imza atmışlar. Bu kapsamda çalışmalarımız hiç durmuyor, devam ediyor. Şu an itibarıyla 60 kulübe hazır hale getirildi. Toplamda ise 130 kulübe olacak. Hepsi bittiğinde ilçenin farklı noktalarına bırakılacak diye konuştu.

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Eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor Eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor Van haber: Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor Van haber: Van'da eski bozuk para kasaları hayvanlar için yuvaya dönüştürülüyor
Kaynak: DHA

Merkez Bankası, İpekyolu, Tragger, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PARA KASALARI İLE ARAÇ LASTİKLERİNDEN SOKAK HAYVANLARINA YUVA - Son Dakika

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