Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı

22.03.2022 18:34
Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı

Samsun'da arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirip kendisine para kazanma vadiyle mesaj atan dolandırıcının tuzağına düşen bir kadın 108 bin 520 lira para yatırarak dolandırıldı.

Samsun'da arkadaşının sosyal medya hesabını ele geçirip kendisine para kazanma vadiyle mesaj atan dolandırıcının tuzağına düşen bir kadın 108 bin 520 lira para yatırarak dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Engiz Mahallesi'nde ikamet eden C.A.'nın arkadaşının Instagram hesabını ele geçirilen kimliği belirsiz dolandırıcı, 5 bin TL para yatırdığında çok para kazanacağını yazan arkadaşı sandığı dolandırıcının tuzağına düştü. Para kazanmak için toplamda 108 bin 520 lira para yatıran C.A. dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Dolandırıcı, Samsun, Mayıs, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para kazanma vaadiyle 108,5 bin lira dolandırıldı - Son Dakika
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