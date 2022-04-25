Para kazanma vaadiyle 24 bin 526 lira dolandırıldı - Son Dakika

Samsun'da genç bir kadın arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek 24 bin 526 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının Instagram hesabını çalarak kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşen Ebru K.(29), 'çok para kazanma' vaadiyle verilen hesaba 24 bin 526 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığı anlayan genç kadın, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN