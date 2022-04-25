Para kazanma vaadiyle 24 bin 526 lira dolandırıldı - Son Dakika
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Para kazanma vaadiyle 24 bin 526 lira dolandırıldı

25.04.2022 14:00
Para kazanma vaadiyle 24 bin 526 lira dolandırıldı

Samsun'da genç bir kadın arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek 24 bin 526 lira dolandırıldı.

Samsun'da genç bir kadın arkadaşının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşerek 24 bin 526 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının Instagram hesabını çalarak kendisine ulaşan dolandırıcının tuzağına düşen Ebru K.(29), 'çok para kazanma' vaadiyle verilen hesaba 24 bin 526 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığı anlayan genç kadın, polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Instagram, İlkadım, Samsun, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Para kazanma vaadiyle 24 bin 526 lira dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Para kazanma vaadiyle 24 bin 526 lira dolandırıldı - Son Dakika
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