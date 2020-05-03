Para kazanmak için karantinaya özel forma çıkardılar - Son Dakika
Son Dakika Spor Para kazanmak için karantinaya özel forma çıkardılar - Son Dakika Spor

Para kazanmak için karantinaya özel forma çıkardılar

14 dakika önce

Futbola verilen arada büyük maddi sıkıntı içine düşen kulüpler alternatif gelirler elde etmeye çalışıyor.

Para kazanmak için karantinaya özel forma çıkardılar, System.String[]

Futbola verilen arada büyük maddi sıkıntı içine düşen kulüpler alternatif gelirler elde etmeye çalışıyor. Bunlardan biri de Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach. Geçtiğimiz haftalarda taraftarlarına, seyircisiz devam etmesi planlanan ligde 5 Euro karşılığında kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği sunan ve 8 binin üzerinde sipariş alan Gladbach, şimdi de salgın günlerine bir forma tedavüle çıkardı.


FİYATI 84.95 EURO


'1900'den bu yana ehlileştirilemeyen' sloganıyla satışa çıkarılan nane yeşili formalardan elde edilen gelirin bir kısmıyla kente maske satın alınacak. Formanın satış fiyatı ise 84.95 Euro, yani yaklaşık 657 TL.


İTALYA STARTI VERİYOR


İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından bazıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen takım halindeki antrenmanlara yeniden başlıyor. Sassuolo Kulübü, pazartesi günü sosyal mesafe kurallarına uyularak antrenmanlara başlanacağı, soyunma odaları, spor salonları ve ofisler gibi kapalı alanlara giriş yapılmayacağı duyuruldu. Bologna Kulübü de salı günü sosyal mesafe kurallarına uyularak idmanların başlanacağını açıkladı.


KÖLN'E 3 KÖTÜ HABER BİRDEN


Bundesliga takımlarından Köln'de futbolcular, teknik heyet ve çalışanlara koronavirüs testi yaparken, üç kişinin testi pozitif çıktı. Söz konusu kişilerin evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri ifade edildi. Bu kişilerin herhangi bir semptom göstermediği ve özel hayata saygı nedeniyle isimlerinin açıklanmayacağı aktarıldı. Takımın hijyen kurallarına uyarak antrenmanlara devam edeceği belirtildi.


KULÜPSÜZ KALDI, GÖZLEME VE MANGO SATACAK


Salgın nedeniyle 22. haftada yarım kalan ve son haliyle tescil edilen El Salvador Primera Ligi ekiplerinden Chalatenango'nun Arjantinli futbolcusu Maximiliano Martinez sözleşmesi feshedilince ortada kaldı. MAĞDUR OLDULAR · Sadece 4 maçta şans bulduktan sonra gönderilen Martinez, "Paraguaylı takım arkadaşım Marco Gonzalez'le ücretimizi istemeye gittiğimizde bizden yaşadığımız dairenin anahtarlarını istediler. Biz de bir arkadaşımızın yanına gitmek zorunda kaldık" dedi. Uluslararası uçuşların olmaması nedeniyle ülkesine dönemeyen 27 yaşındaki oyuncu, zorunlu giderlerini karşılamak için gözleme ve mango satacağını ifade etti. El Salvador'daki tek mağdur futbolcu Martinez değil... 2. Lig ekibi Cacahuatique de Kolombiyalı oyuncuları Bryan Bermudez ve Jose Sanabria'nın sözleşmelerini feshederken, iki futbolcu da ülkelerine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.


'YENİ SEZONUN ADI CEMİL TAŞÇIOĞLU OLSUN'


TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 'Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu' ismiyle oynanması talebinde bulundu. Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'de tespit edilen ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına müdahale eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun, bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.



Borussia Mönchengladbach, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 08:01 

YORUMLAR

Son Dakika

Manchester United, Jadon Sancho'yu 110 milyon euroya transfer edip global pazarlama yüzü yapacak Lemina'dan taraftarı sevindirecek sözler: Ayrılmayı değil, Galatasaray'da tarih yazmayı istiyorum Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir, Medipol Başakşehir ile anlaşmak üzere Mesut Özil'den Kızılay'a 713 bin TL'lik anlamlı bağış Fenerbahçe, Gölcüksporlu İsmail Yüksek'e imzayı attırdı Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Batı Avrupa'da 37 gün sonra ilk spor organizasyonu, Tennis Point Hazırlık Turnuvası'yla başladı Ünlü futbolcunun model sevgilisinden karantina sporu! Zor olanı seçiyor Federasyon, Kieran Trippier'nin kendi transferine bahis oynadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu
Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı Haftalar sonra ortaya çıkan Kim Jong-un, Güney Kore sınırına ateş açarak ilk hamlesini yaptı         
07:54
Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız Medikal yardım yaptığımız ABD'den teşekkür: Bu durumu beraber atlatacak ve hiç olmadığı kadar güçlü çıkacağız         
07:44
Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti Koronavirüs salgını nasıl bitecek? Enfeksiyon uzmanı iki yolu işaret etti         
00:57
ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun ABD Başkanı Trump, Kim Jong-un'un fotoğraflarını gördüğü için memnun         
00:54
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü sinyali verdi: Bayramda sokağa çıkma yasağı gelebilir         
00:32
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?         
00:24
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı         
23:49
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur         
23:25
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı         
22:58
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü 48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü         
22:34
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu         
22:24
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı         
22:02
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı         
21:46
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var         
21:30
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı         
21:12
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:56
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti         
20:45
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi         
20:38
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi         
20:36
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti         
20:00
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti         
19:52
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü         
19:47
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü 16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü         
19:43
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi         
19:26
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı         
19:10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı         
19:03
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı         
18:49
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı         
18:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 08:15:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Para kazanmak için karantinaya özel forma çıkardılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]