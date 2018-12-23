Son Dakika Haberleri: Para, Kimlik, Pul! Hepsi Sahte

Para, Kimlik, Pul! Hepsi Sahte

1 saat önce

CUMARTESİ akşamı trafik kontrolü yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

Para, Kimlik, Pul! Hepsi Sahte, System.String[]
CUMARTESİ akşamı trafik kontrolü yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü durmak yerine gaza basınca, polis ekipleri de otomobili kovaladı. Yakalanacağını anlayan sürücü otomobilden inip bu kez yaya olarak kaçmayı denedi. Ancak fazla uzaklaşamadan yakayı ele verdi. Üzerinden sahte para çıkan zanlının evinde yapılan aramada da bin 500 euro, 120 euro değerinde sahte pul ve sahte kimlikler ele geçirildi. Para basmada kullanılan bir makineye de el konuldu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:18 

Polis, Güncel
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