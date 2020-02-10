Para Komitesi Üyesi: Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Para Komitesi Üyesi: Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli - Son Dakika Ekonomi

Para Komitesi Üyesi: Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli

6 saat önce

Çin Halk Bankası Para Komitesi Üyesi Ma Jun, coronavirüs salgınından etkilenen şirketleri desteklemek için bankanın gösterge faizleri indirmesi gerektiğini söyledi.

Para Komitesi Üyesi: Çin Merkez Bankası faizleri düşürmeli, System.String[]

Çin Halk Bankası Para Komitesi Üyesi Ma Jun, coronavirüs salgınından etkilenen şirketleri desteklemek için bankanın gösterge faizleri indirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin'in merkez bankası olan Çin Halk Bankası, Ocak ayındaki faiz toplantısında bir yıllık borç verme temel faiz oranınıyüzde 4.15'te, beş yıllık borç verme temel faiz oranınıyüzde 4.80'de sabit tuttu.

Çin Halk Bankası, Pazartesi günü erken saatlerde coronavirüsün ülkeyi etkilemeye devam etmesi sebebiyle  piyasaya likidite sağlamak amacıyla ters repo aracılığıyla  129 milyar dolar (900 milyar yuan) sürdü.

Banka, piyasaya sürülen 700 milyar yuanın yedi günlük ters repo faizinin yüzde 2.4, 200 milyar yuanın ise dört günlük ters repo faizinin yüzde 2.55 olduğunu vurguladı.

Ters repoların satın alımının güvenliği ticari bankalar ile ileride satılmak üzere sağlanacak.


Çin Halk Cumhuriyeti, Halk Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
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