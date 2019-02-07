Para Koymaya Geldi, Atm'deki Düzeneği Fark Etti
1 saat önce
ADANA'da, bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) yerleştirilen kart kopyalama düzeneği, banka görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.
ADANA'da, bankanın otomatik para çekme makinesine (ATM) yerleştirilen kart kopyalama düzeneği, banka görevlisinin dikkati sayesinde bulundu. Merkez Çukurova
ilçesi Türkmenbaşı
Bulvarı'ndaki ATM'lere para yerleştirmeye gelen banka görevlisi, hemen yanda bulunan ATM'de farklı bir durum olduğunu görerek kart haznesini kontrol etti. Kart bölmesine baktığında içine bir kart okuma düzeneği yerleştirildiğini gören görevli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM içinde bulunan kart okuma düzeneğini sökerek çıkardı. Kart okuma düzeneğinin ne kadar süredir orada olduğu henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:31 Kaynak: DHA
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