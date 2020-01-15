Para liginin yeni şampiyonu Barcelona - Son Dakika
Son Dakika Spor Para liginin yeni şampiyonu Barcelona - Son Dakika Spor

Para liginin yeni şampiyonu Barcelona

25 dakika önce

Deloitte Futbol Para Ligi'nde 2018-2019 sezonunda en çok gelir elde eden kulüp, Barcelona oldu.

Para liginin yeni şampiyonu Barcelona, System.String[]

Deloitte Futbol Para Ligi'nde 2018-2019 sezonunda en çok gelir elde eden kulüp, Barcelona oldu. Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından bu yıl 23. kez yayımlanan rapora göre, 840,8 milyon Euro gelir elde eden Barcelona, geçen yıl listenin ilk sırasında bulunan Real Madrid'i geride bırakarak 2018-2019 sezonunda zirvede yer aldı


Bir önceki sezonu 690,4 milyon Euro'yla ikinci sırada tamamlayan Katalan temsilcisi, gelirini yüzde 22 artırarak 800 milyon Euro barajını aşan ilk kulüp oldu.


2018-2019 sezonunun en çok kazanan takımları listesinde Real Madrid 757,3 milyon Euro'yla ikinci, Manchester United 711,5 Euro'yla üçüncü sırada yer aldı.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da,


Real Madrid, Barcelona, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Arda Turan, kendisine takım bulması için ünlü menajer Mino Raiola'yı aradı
Dünyanın en çok kazanan kulübü Barcelona Milan, Cengiz Ünder için Roma ile görüşecek Jeison Murillo, Celta Vigo ile anlaşma sağladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 08:56:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Para liginin yeni şampiyonu Barcelona - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]