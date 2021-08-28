Para Masa Tenisçi Nesim Turan'dan bronz madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisçi Nesim Turan bronz madalya kazandı.

16'ncı Yaz Paralimpik Oyunları masa tenisi tek erkeklerde Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim Young-gun'a yenilerek bronz madalya kazandı.Tokyo Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan, yarı finalde Güney Koreli Kim ile karşılaştı. Milli sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 ve 11-2'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya aldı.

- Ankara