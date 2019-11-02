Son Dakika Haberleri: Para masa tenisçilerden Hollanda'da 5 madalya
Son Dakika Spor Para masa tenisçilerden Hollanda'da 5 madalya

Para masa tenisçilerden Hollanda'da 5 madalya

7 saat önce

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası Hollanda Açık'ta milli sporcular, 5 madalya kazandı.

Para masa tenisçilerden Hollanda'da 5 madalya, System.String[]

Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası Hollanda Açık'ta milli sporcular, 5 madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Stadskanaal kasabasında düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan veren turnuvada milli sporcular, ferdi müsabakalarda 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti.

Erkeklerde Abdullah Öztürk altın, Hamza Çalışkan bronz madalya kazandı. Kadınlarda Neslihan Kavas gümüş, Kübra Korkut ile Ümran Ertiş ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla tamamlanacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:52 Kaynak: AA
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