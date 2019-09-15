Son Dakika Haberleri: Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak
Son Dakika Spor Haber

Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

1 saat önce

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenecek Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası, yarın İsveç'in Helsingborg kentinde başlayacak.

Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak, System.String[]

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenecek Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası, yarın İsveç'in Helsingborg kentinde başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyona, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Şampiyonaya katılacak erkek ve kadın sporcular şunlar:

Erkekler: Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Süleyman Vural, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Ahmet Nihat Yıldırım

Kadınlar: Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, Sinem Çağlayan, Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Kübra Korkut, İrem Oluk

Bu arada şampiyonada, Türk hakemler Sait Yücel ve Çağlar Turan da görev yapacak.

Türkiye, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Borçlanma Genel Müdürlüğü tepkisi: Yeni Düyûn-ı Umûmiye idaresi
Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz müjdesi! Rus uçağı Su-35 ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 İstanbul semalarında uçtu Jose Mourinho: Fatih Terim ile çok iyi arkadaşlığım var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:30:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]