Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından düzenlenecek Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası, yarın İsveç'in Helsingborg kentinde başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan şampiyona, 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

Şampiyonaya katılacak erkek ve kadın sporcular şunlar:

Erkekler: Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Süleyman Vural, Ali Öztürk, Hamza Çalışkan, Ahmet Nihat Yıldırım

Kadınlar: Nergiz Altıntaş, Hatice Duman, Sinem Çağlayan, Neslihan Kavas, Ümran Ertiş, Merve Cansu Demir, Kübra Korkut, İrem Oluk

Bu arada şampiyonada, Türk hakemler Sait Yücel ve Çağlar Turan da görev yapacak.