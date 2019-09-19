Para masa tenisinde 7 madalya

Türkiye, İsveç'te devam eden Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası ferdi müsabakalarda 1 altın, 3'er gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Helsingborg kentindeki şampiyonada, erkekler klas 4 kategorisinde iki Türk sporcu finalde karşılaştı.

Abdullah Öztürk, finalde Nesim Turan'ı 3-2'lik skorla geçerek Türkiye'ye altın madalya getiren tek isim oldu.

Şampiyonada gümüş ve bronz madalya alan isimler ise şunlar:

Gümüş madalya: Nesim Turan, Merve Cansu Demir ve Kübra Korkut

Bronz madalya: Ali Öztürk, Ümran Ertiş ve Neslihan Kavas

Şampiyonada ferdi müsabakalar 21 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Organizasyon takım müsabakalarıyla devam edecek.