Son Dakika Haberleri: Para masa tenisinde milli sporculardan 7 madalya
Son Dakika Spor Para masa tenisinde milli sporculardan 7 madalya

Para masa tenisinde milli sporculardan 7 madalya

7 saat önce

Türkiye, Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı.

Para masa tenisinde milli sporculardan 7 madalya, System.String[]

Türkiye, Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Stadskanaal kasabasında düzenlenen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, takım karşılaşmalarıyla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, erkekler ve kadınlar takım maçlarında 2 altın madalya kazandı.

Erkeklerde Abdullah Öztürk ve Hamza Çalışkan'dan oluşan klas 4-5 takımı ile kadınlarda Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş'ten oluşan klas 9-10 takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, ferdi ve takım müsabakalarında elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 7 madalyayla organizasyonu bitirdi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 06:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Para masa tenisinde milli sporculardan 7 madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]