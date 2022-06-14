Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı

14.06.2022 00:21
Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı

Şanlıurfa'da iddiaya göre para meselesi yüzünden baba ve çocukları arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan çocuklardan biri yaşamını yitirirken, diğeri yaşam mücadelesi veriyor. Olay sonrası kaçan baba ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde Ramazan B., oğlu Fatih (26) ve Gökhan (25) ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı.

VURDUĞU ÇOCUKLARINDAN BİRİ ÖLDÜ

Büyüyen kavgada silahına sarılan baba iki oğluna kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan B.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KOMŞUDA SAKLANAN BABA GÖZALTINA ALINDI

İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Ramazan B., karakola götürüldü.

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Kaynak: İHA

Süleymaniye Mahallesi, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Para meselesi yüzünde çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı - Son Dakika

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