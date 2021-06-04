Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya

Polonya'da devam eden Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti.

Polonya'da devam eden Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 madalya elde etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde düzenlenen şampiyonada, T54 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 58.80'lik derecesiyle gümüş madalya alarak şampiyonadaki ikinci madalyasını kazandı. T53 kategorisi kadınlar 400 metre finalinde Hamide Doğangün 56.46'lık derecesiyle gümüş, Zeynep Acet ise 1.06.71'lik derecesiyle bronz madalyaya ulaştı. F41 kategorisi kadınlar gülle atma finalinde yarışan Rabia Cirit, 7,61 metrelik atışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli takım, ilk üç gün sonunda organizasyondaki madalya sayısını 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10'a çıkardı.

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