Para milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nda iki madalya

Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporculardan Hamide Doğangün gümüş, Zeynep Acet bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bydgoszcz şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla gerçekleşen şampiyonada, T53 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Hamide Doğangün 18.61'lik derecesiyle ikinci, Zeynep Acet ise 19.24'lük derecesiyle üçüncü oldu.

Organizasyon, 7 Haziran Pazartesi günü sona erecek.