Üye Girişi
Para milli sporcular, Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı - Son Dakika

Para milli sporcular, Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı

05.09.2021 12:54
Para milli sporcular, Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı, System.String[]

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, aldığı başarılı sonuçlarla tarihinin en iyi organizasyonunu geçirdi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, aldığı başarılı sonuçlarla tarihinin en iyi organizasyonunu geçirdi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda Türk sporcular, önemli başarılar elde etti.

Tokyo'da 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyonda en yüksek madalya sayısına ulaştı.

1992 Barselona'da ilk kez boy gösteren Türk sporcular, Tokyo'dan önceki en yüksek madalya sayısına Londra 2012'de ulaşmıştı. İngiltere'de 1 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere 10 madalya alan para milli sporcular, Japonya'da bu sayıyı geçti.

Tokyo'da milliler 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı kazandı.

Golbol Kadın Milli Takımı unvanını korudu

Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste ikinci kez paralimpik şampiyonu oldu.

Kadınlar golbolde Rio 2016'da altın madalya elde eden Türkiye, Tokyo'da da finalde ABD'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Abdullah Öztürk masa tenisinde altın madalya getirdi

Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Türkiye'ye altın madalya getiren bir diğer isim oldu.

Abdullah, erkekler sınıf 4 kategorisinde altın madalya elde etti, Rio 2016'da aldığı bronz madalyadan sonra bir başarıya daha imza attı.

Masa tenisinde Abdullah'ın dışında 3 milli sporcu daha madalya elde etti. Erkekler sınıf 4'te Nesim Turan, sınıf 5'te Ali Öztürk, kadınlar sınıf 7'de ise Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin Tokyo'daki en başarılı branşı da 4 madalyayla masa tenisi oldu.

Yüzmede tarihi başarı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.

Birçok para milli yüzücü de finalde yer alarak başarılı yarışlar çıkardı.

Okçulukta 3 madalya

Para milli okçular, Tokyo'da 3 madalya aldı.

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre- Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya kazandı.

Judo ve tekvandoda ikişer madalya

Judo ve tekvando branşlarında milli sporcular, ikişer madalya elde etti.

Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz madalya aldı.

Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozteke bronz madalyayı boynuna taktı.

Türkiye, atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar'la gümüş, halterde ise 55 kiloda Besra Duman'la bronz madalya sevinci yaşadı.

Türkiye'nin madalyaları

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 8 altın, 10 gümüş ve 20 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

OyunlarAltınGümüşBronzToplam
2004 Atina1-12
2008 Pekin1-12
2012 Londra15410
2016 Rio3159
2020 Tokyo24915
TOPLAM8102038

Milli Sporcu, oyunlar, Türkiye, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para milli sporcular, Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kosova'da 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıkarıldı 15:11 Kosova'da 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıkarıldı Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı 14:49 Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı 14:42 Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı 14:12 Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor 14:00 Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor 13:28 Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor
Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu 13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 12:17 Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Son Dakika Haberleri
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Koronavirüsle mücadele için bir yeni adım! Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
13:31 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı
13:26 Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi
13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
12:40 Salah, Ronaldo'yu sollayacak gibi! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor tutarda
12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız
12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı         
15:08
Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya dikkat çeken mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
14:46
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi         
14:08
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı         
13:32
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız         
12:37
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti         
11:34
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel         
10:47
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 15:24:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Para milli sporcular, Tokyo 2020'yi rekor sayıda madalyayla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement