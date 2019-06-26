Son Dakika Haberleri: Para muslukları yeniden açılıyor
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Para muslukları yeniden açılıyor

18 dakika önce

Küresel finans krizi sonrasında gelişen ülke merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesiyle Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişen ülkeler büyük fayda sağlamıştı.

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Küresel finans krizi sonrasında gelişen ülke merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesiyle Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişen ülkeler büyük fayda sağlamıştı. Fed ve ECB'nin bu yıl atacağı gevşeme adımı piyasalarda etkisini göstermeye başladı...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:13 
Fed, Türkiye, Ekonomi
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