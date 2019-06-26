Para muslukları yeniden açılıyor
18 dakika önce
Küresel finans krizi sonrasında gelişen ülke merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesiyle Türkiye'nin de aralarında olduğu gelişen ülkeler büyük fayda sağlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:13
Küresel finans krizi sonrasında gelişen ülke merkez bankalarının parasal genişlemeye gitmesiyle Türkiye
'nin de aralarında olduğu gelişen ülkeler büyük fayda sağlamıştı. Fed
ve ECB'nin bu yıl atacağı gevşeme adımı piyasalarda etkisini göstermeye başladı...
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