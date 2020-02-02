Para nakil aracı devrildi: 2 yaralı - SİVAS - Son Dakika

Para nakil aracı devrildi: 2 yaralı - SİVAS
6 saat önce
Sivas'ta para nakil aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Sivas'ta para nakil aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Ferudun U'nun kullandığı 34 ZM 4189 plakalı zırhlı para nakil aracı, Sivas- Erzincan kara yolunun Göydün köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Aykut Ö. Numune Hastanesine kaldırıldı.
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