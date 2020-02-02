Para nakil aracı devrildi: 2 yaralı - SİVAS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Para nakil aracı devrildi: 2 yaralı - SİVAS - Son Dakika

Para nakil aracı devrildi: 2 yaralı - SİVAS

6 saat önce

Sivas'ta para nakil aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Sivas'ta para nakil aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Ferudun U'nun kullandığı 34 ZM 4189 plakalı zırhlı para nakil aracı, Sivas- Erzincan kara yolunun Göydün köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Aykut Ö. Numune Hastanesine kaldırıldı.

Para nakil aracı devrildi: 2 yaralı - SİVAS

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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