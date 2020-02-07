Para nakil aracıyla çarpışan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Para nakil aracıyla çarpışan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı (2) - Son Dakika

Para nakil aracıyla çarpışan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı (2)

6 saat önce

YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde, para nakil aracıyla çarpışan otomobilde yaralanan aynı ailedeki 5 kişiden biri olan Murat Karatağ, sevk edildiği Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.

Para nakil aracıyla çarpışan otomobilde 1 ölü, 4 yaralı (2), System.String[]

YARALILARDAN 1'İ ÖLDÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, para nakil aracıyla çarpışan otomobilde yaralanan aynı ailedeki 5 kişiden biri olan Murat Karatağ, sevk edildiği Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamadı.


Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:00 Kaynak: DHA
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