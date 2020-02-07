Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Çorum'da para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Para nakil aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Çorum'da para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum- İskilip kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Y.(52) yönetimindeki 06 FL 9556 plakalı bir bankaya ait para nakil aracı ile Ali D.'nin (71) kullandığı 19 UK 959 plakalı otomobil Altınbaş köyü yakınlarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç hurdaya dönerken sürücüler ile para nakil aracında bulunan Yusuf Ö. (36) ve Bilal E. (33) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan Ali D. ise Çorum Belediyesi İtfaiye Kaza Kırım ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Ali D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İskilip Çorum kara yolu, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:01 Kaynak: İHA
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