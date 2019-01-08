Son Dakika Haberleri: Para Ödedikleri Poşetlerle Bütün Gece Eğlendiler

Para Ödedikleri Poşetlerle Bütün Gece Eğlendiler

32 dakika önce

Tokatlı gençler, yaptıkları alışverişler sonrasında para ödedikleri poşetleri kullanarak gece geç saatlere kadar kayarak eğlendi.

Para Ödedikleri Poşetlerle Bütün Gece Eğlendiler, System.String[]
Tokatlı gençler, yaptıkları alışverişler sonrasında para ödedikleri poşetleri kullanarak gece geç saatlere kadar kayarak eğlendi.

Tokat'ta gün boyu etkisini gösteren kar yağışı beraberinde çile ile birlikte eğlenceyi de getirdi. Tokatlı bazı gençler sokak aralarında kartopu savaşı yaparken bazıları da gün içerisinde yaptıkları alışverişler sonrasında para ödeyerek satın aldıkları poşetlerle buzlu zemin üzerinde kaymanın tadını çıkardı. Mahmutpaşa Mahallesi'ni Perakende Mahallesi'ne bağlayan yokuşta arkadaşlarıyla birlikte kayan Melih Çınar isimli genç, "Gittim alışverişimi yaptım. Aldığım malzemeler karşılığında benden poşet için para talep ettiler. Ben de poşetin ücretini ödedim. Eve götürdüm malzememi bıraktım şimdi de kayıyorum üzerinde, sabaha kadar da kayacağım" diye konuştu.

Araçların çıkamadığı buzlu yollar, macera tutkunu motor sürücülerini de kendisine çekti. Gençler motorları ile rampayı durmadan çıkmak için birbirleriyle yarıştı. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:54 Kaynak: İHA

Tokat, Güncel
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