Para Ödedikleri Poşetlerle Karda Kayarak Bütün Gece Eğlendiler
29 dakika önce
Para ödedikleri poşetlerle karda kayarak bütün gece eğlendilerTOKAT - Tokatlı gençler yaptıkları alışverişler sonrasında para ödedikleri poşetleri kullanarak gece geç saatlere kadar kayarak eğlendiler.
Para ödedikleri poşetlerle karda kayarak bütün gece eğlendiler
TOKAT - Tokatlı gençler yaptıkları alışverişler sonrasında para ödedikleri poşetleri kullanarak gece geç saatlere kadar kayarak eğlendiler.
Tokat'ta gün boyu etkisini gösteren kar yağışı beraberinde çile ile birlikte eğlenceyi de getirdi. Tokatlı bazı gençler sokak aralarında kartopu savaşı yaparken bazıları da gün içerisinde yaptıkları alışverişler sonrasında para ödeyerek satın aldıkları poşetlerle buzlu zemin üzerinde kaymanın tadını çıkardı. Mahmutpaşa
Mahallesini Perakende Mahallesine bağlayan yokuşta arkadaşlarıyla birlikte kayan Melih Çınar
isimli genç; "Gittim alışverişimi yaptım. Aldığım malzemeler karşılığında benden poşet için para talep ettiler. Ben de poşetin ücretini ödedim. Eve götürdüm malzememi bıraktım şimdi de kayıyorum üzerinde, sabaha kadar da kayacağım" diye konuştu.
Araçların çıkamadığı buzlu yollar, macera tutkunu motor sürücülerini de kendisine çekti. Tokatlı gençler motorları ile rampayı durmadan çıkmak için birbirleriyle yarıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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