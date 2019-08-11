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Para politikalarında 'yeni dönem'

1 saat önce

Küresel ekonomide artan jeopolitik riskler resesyon beklentilerini yükseltirken, bu durum merkez bankalarını daha gevşek para politikası duruşuna yönlendiriyor.

Para politikalarında 'yeni dönem', System.String[]
Küresel ekonomide artan jeopolitik riskler resesyon beklentilerini yükseltirken, bu durum merkez bankalarını daha gevşek para politikası duruşuna yönlendiriyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 
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