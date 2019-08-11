Para politikalarında 'yeni dönem'
1 saat önce
Küresel ekonomide artan jeopolitik riskler resesyon beklentilerini yükseltirken, bu durum merkez bankalarını daha gevşek para politikası duruşuna yönlendiriyor.
Küresel ekonomide artan jeopolitik riskler resesyon beklentilerini yükseltirken, bu durum merkez bankalarını daha gevşek para politikası duruşuna yönlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43
1 buçuk tonluk 'Dadaş boğa' otomobil fiyatına alıcısını bekliyor Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürmüştü! Şoke eden detaylar ortaya çıktı Bensu Soral, küvet pozuyla sosyal medyaya damga vurdu