Para politikası makrofinansal riskleri sınırlayacak

Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşu ve diğer politikaların, makrofinansal istikrara yönelik riskleri sınırlayabileceğini vurguladı.

TCMB'nin "Finansal İstikrar Raporu"nda, makrofinansal risklerin önemini koruduğuna dikkat çekeleerk, "Önümüzdeki dönemde, fiyat istikrarı odaklı sıkı para politikası duruşu ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde uygulamaya konulacak diğer politikalar makrofinansal istikrara yönelik riskleri sınırlayabilecektir" denildi.

Rapor döneminde merkez bankaları genişleyici para politikası duruşlarını büyük ölçüde korumayı tercih ettiklerine işaret edilerek, "Küresel Finansal Kriz sonrası devreye alınan reformlar da bu süreçte finansal sistemin dayanaklılığını desteklemiştir" denildi.Kredi ve parasal büyüklüklerdeki hızlı genişlemenin iktisadi faaliyetteki toparlanmayı desteklemekle birlikte, enflasyon ve cari denge görünümünü olumsuz etkilediğinin altı çizilen raporda, kademeli sıkılaşma adımlarının katkısıyla kredi büyümesi ve parasal büyüklüklerde gözlenen yavaşlama, makroiktisadi dengeleri ve finansal istikrarı destekleyeceği vurgulandı.Para politikasındaki sıkılaşmaya BDDK düzenlemelerinin koordineli bir şekilde eşlik etmesi, kredi ivmesinin yavaşlaması ve aktarım kanalının etkin işleyişi açısından olumlu olduğunun altı çizilen raporda, faiz oranlarındaki artış ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde düşürücü etkisi olabileceğine de işaret edildi. (Grafik)