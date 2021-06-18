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Para politikasını koruyan BoJ, iklim değişikliğiyle mücadele programı başlatacak - Son Dakika

Para politikasını koruyan BoJ, iklim değişikliğiyle mücadele programı başlatacak

18.06.2021 08:55
Para politikasını koruyan BoJ, iklim değişikliğiyle mücadele programı başlatacak, System.String[]

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerine karşı finansman desteği sağladığı özel programının süresini 6 ay uzattı ve iklim değişikliği ile mücadele için yeni bir fon sağlama programı açıkladı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerine karşı finansman desteği sağladığı özel programının süresini 6 ay uzattı ve iklim değişikliği ile mücadele için yeni bir fon sağlama programı açıkladı.

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı 1'e karşı 8 oyla alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini duyurdu.

Banka ayrıca, Kovid-19 etkilerine karşı finansman desteği sağladığı özel programının süresini 6 ay uzatarak, Mart 2022'ye kadar devam etme kararı aldı. Söz konusu karara gerekçe olarak, "Bir süre öncesine göre iyileşme kaydedilmesine rağmen ağırlıklı olarak firmaların Kovid-19 etkisi nedeniyle finansman stresi altında kalmasının muhtemel olması" gösterildi.

Karar metninde, Japonya ekonomisinin Kovid-19'un yurt içi ve yurt dışındaki etkisi nedeniyle ciddi bir durumda kalmasına rağmen trend olarak toparlandığı belirtildi.

Ülkeler ve bölgeler arasında farklılıklar olmakla birlikte, denizaşırı ekonomilerin genel olarak toparlandığı kaydedilen metinde, "Bu durumda ihracat ve sanayi üretimi istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmiştir. Firmaların finansal pozisyonlarında zayıflık görülmesine rağmen, finansal koşullar genel olarak destekleyici oldu. Fiyat cephesinde ise cep telefonu ücretlerindeki düşüşe rağmen enerji fiyatlarındaki artış ve Kovid-19 nedeniyle Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık değişim oranı son zamanlarda sıfır civarında oldu. Buna karşın enflasyon beklentileri aşağı yukarı değişmedi." ifadelerine yer verildi.

Gerekirse ek genişleyici önlemler alınacak

Metinde, Japonya'da ekonomik aktivite seviyesinin, ağırlıklı olarak yüz yüze hizmetler sektörü olmak üzere salgından önceki seviyelerinden daha düşük olmasının beklendiği bildirildi.

Sonraki süreçte, Kovid-19 salgınının azalan etkisi, dış talepteki artış, destekleyici finansal koşullar ve hükümetin önlemleriyle ekonominin iyileşmesinin muhtemel olduğu vurgulanan metinde, şunlar kaydedildi:

"Ekonominin bundan sonra, gelirden harcamaya kadar yoğunlaşan bir döngü ile büyümeye devam edeceği öngörülüyor. Enflasyondaki yıllık değişim oranının, Kovid-19 ve cep telefonu ücretlerindeki düşüş öncülüğünde şu an için biraz negatif olması muhtemel. Takip eden süreçte ise enflasyondaki yıllık değişimin, iyileşmeye devam eden ekonomik faaliyet ve cep telefonu ücretlerindeki düşüşün azalmasıyla olumluya dönmesi ve ardından kademeli artması beklenmektedir."

Metinde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, "Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

BoJ'un, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarını sürdürmeye devam edeceği aktarılan metinde, "Şimdilik Banka, Kovid-19 salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı ise korundu.

Yeni programın ön taslağı temmuz ayında açıklanacak

Karar metninde, iklim değişikliği sorunlarının orta ve uzun vadeli bir perspektiften ekonomik faaliyet ve fiyatlar ile finansal koşullardaki gelişmeler üzerinde son derece büyük bir etki yaratabileceği ifade edildi.

Bankanın, özel sektörün bu konulardaki çabalarının merkez bankası gözüyle desteklenmesinin uzun vadede makroekonominin istikrara kavuşturulmasına katkı sağlayacağını düşündüğü aktarılan metinde, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Banka, para politikası yönünden aksiyon alırken piyasa tarafsızlığının dikkate alınmasını önemli görmektedir. Bu çerçevede Banka, özel finans kuruluşlarının iklim değişikliğiyle ilgili alanlardaki çeşitli çabalarını desteklemek amacıyla yatırımların veya kredilerin desteklenmesi yoluyla yeni bir fon sağlama programı başlatmaya karar verdi. Bu yeni program, Ekonomik Büyümenin Temellerinin Güçlendirilmesini Desteklemeye Yönelik Fon Sağlama Önleminin halefi olacaktır. Mevcut tedbir kapsamındaki kredi ödemeleri planlandığı gibi Haziran 2022'ye kadar yapılmaya devam edecek olsa da bu yeni program muhtemelen 2021'de başlatılacak. Temmuz ayında bu programın ön taslağı kamuoyuna açıklanacak."

Merkez Bankası, Enflasyon, Japonya, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Para politikasını koruyan BoJ, iklim değişikliğiyle mücadele programı başlatacak - Son Dakika Ekonomi


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