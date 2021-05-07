Gazete kağıdından desteleri, Avustralya doları diye sattılar - Son Dakika

DENİZLİ'de sosyal medyadan tanıştıkları kişilere ellerindeki 1 milyon Avustralya dolarını (6 milyon 440 bin lira) 200 bin TL'ye satacaklarını söyleyip, buluşmada önce gerçek para gösteren ardından çantadaki deste halinde gazete ve dergi parçalarıyla dolandıran 1'i kadın 4 kişi yakalandı.

Orhan O. (37), Mehmet S. (39), İlker B. (50) ve Neval Ç. (40) sosyal medyadan tanıştıkları 3 kişiyi, ellerinde 1 milyon Avustralya doları olduğunu 200 bin TL'ye satacaklarını söyleyerek Elazığ'dan Denizli'ye çağırdı. 28 Nisan'da 4 şüpheli, Pamukkale Mahallesi'nde buluştukları 3 kişiye Avustralya doları gösterdi, geri kalan paranın da çantada olduğunu söyledi. 200 bin TL veren 3 kişi, diğer grubun ayrılmasının ardından çantayı açıp baktıklarında para destesi gibi dizilmiş gazete ve dergi parçalarını görünce dolandırıldıklarını anladı.

Mağdur 3 kişinin şikayeti üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ) ve Pamukkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. JASAT ekipleri, 23 güvenlik kamerasında 245 saatlik kamera kaydını inceleyerek dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi tespit etti. Pamukkale ve Tavas ilçelerinde dün düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olaylarında kullanılan sahte ve gerçek paralar ile birlikte parayla aynı ebatta kesilmiş kağıt, gazete ve dergi parçaları ele geçirdi. Şüphelilerden Orhan O.'nun 13, Mehmet S.'nin 5, İlker B.'nin 176 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.