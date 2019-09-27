Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakalarından 1 altın 1 Bronz Madalya

Ankara'da düzenlenen Para Taekwondo Milli Takım Seçme müsabakalarında Kayserili sporculardan +76kg 'da Osman Yalt Türkiye Şampiyonu olurken 61kg 'da Enes Öztürk Türkiye üçüncüsü oldu.

Para Taekwondo Milli Takım Seçme Müsabakaları 26 Eylül 2019 tarihinde Ankara Keçiören Taha Akgül Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda yapıldı.

Müsabakalara ilimizden katılan sporcularından Osman Yalt +76kg'da Türkiye Şampiyonu olurken Enes Öztürk 61kg'da Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcularımız bu başarıları ile 31 Ekim 2019 tarihinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Para Taekwondo Şampiyonasında Türkiye'yi Temsil edecekler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım seçme müsabakalarını başarıyla tamamlayarak Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan sporcularımız Osman Yalt, Enes Öztürk ve Antrenörleri Yavuz Sayan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(İHA)