Para-Taekwondocular Mısır'da Zirvede
54 dakika önce
Türkiye Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 2'si altın olmak üzere 5 madalya kazandı.
Türkiye
Para-Taekwondo Milli Takımı, Afrika
Para-Taekwondo Şampiyonası'nda 2'si altın olmak üzere 5 madalya kazandı. Türkiye, takım halinde bayanlarda şampiyon olurken, genel sıralamada ise ikinci oldu. Mısır
'ın Hurghada şehrinde düzenlenen ve 28 ülkeden 108 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya 7 sporcu ile katılan Türkiye, 5 madalya kazanmayı başardı. Bayanlar K44 49 kiloda Meryem Betül
Çavdar ve K44 58 kiloda Gamze Gürdal altın madalyanın sahibi olarak 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na katılım yolunda önemli puanlar elde etti. K44 75 kiloda Fatih Çelik
ve K44 61 kiloda Mahmut Bozteke gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı kiloda Ali Can Özcan
bronz madalya kazandı.
Bu sonuçların ardından Türkiye, takım halinde bayanlarda şampiyon olurken genel sıralamada ikinci oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:56 Kaynak: İHA
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