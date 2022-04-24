PARA TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN MEHMET TUTUKLANDI - Son Dakika
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PARA TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN MEHMET TUTUKLANDI

24.04.2022 13:54

ANTALYA'da bebekken kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral'ı (61) para nedeniyle çıkan tartışmada başına mermerle vurarak öldüren Mehmet Ali Yılmaz (23), tutuklandı.

ANTALYA'da bebekken kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral'ı (61) para nedeniyle çıkan tartışmada başına mermerle vurarak öldüren Mehmet Ali Yılmaz (23), tutuklandı.

Olay, 22 Nisan günü saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde, kullanılmayan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Cemil G. ile dükkanda kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet Ali Yılmaz, para istemek için geldi. Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Ali Yılmaz, babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet Ali Yılmaz, ayakkabılarını giymeden yalın ayak olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cemil G. ile çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis ekipleri, kısa süreli aramanın ardından Mehmet Ali Yılmaz'ı yakalayıp gözaltına aldı. Yılmaz'ın, 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet Ali Yılmaz, babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını söyledi.

Mehmet Fuat Saral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün yeğeni tarafından teslim alındı. Saral'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnediledi. Mehmet Ali Yılmaz ise ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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HABER Adem AKALANANTALYA, (DHA)-

PARA TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN MEHMET TUTUKLANDI
PARA TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN MEHMET TUTUKLANDI
PARA TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN MEHMET TUTUKLANDI
PARA TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN MEHMET TUTUKLANDI

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Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı Tolga Karel'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARA TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN MEHMET TUTUKLANDI - Son Dakika


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