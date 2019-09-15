Para-tekvandocu Fahrettin'in yeni hedefi dünya şampiyonluğu

Para-tekvandoda 3 aylık çalışmayla dünya üçüncülüğüne ulaşan 14 yaşındaki milli sporcu Fahrettin Karabağ, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Babasının çalıştığı Türkiye Vagon Sanayi AŞ (TÜVASAŞ) bünyesinde kurum çalışanlarının çocuklarına spor eğitimi verilmek üzere kurulan kulübe geçen yıl kasım ayında başlayan Fahrettin, 10 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye Para-Tekvando Şampiyonası'nda milli takıma seçildi.

Antalya'da 8 Şubat'ta organize edilen Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda P33 kategorisinde üçüncü olan Fahrettin Karabağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu spora başlama amacının kendisini savunmayı öğrenmek olduğunu söyledi.

Antrenmanlara büyük bir heyecanla geldiğini anlatan Fahrettin, özellikle pumse hareketlerini yapmayı çok sevdiğini belirterek, "Evde de yapmaya devam ediyorum. Her gün internette videoları izliyorum. Hareketleri ezberliyorum, maça çıkınca yapıyorum. Maçlarda İstiklal Marşı'nı okutunca güzel hissettim, mutlu oldum. Dünya şampiyonluğunu hedefliyorum." diye konuştu.

Fahrettin Karabağ, federasyonun katılma kararı alması halinde ekim ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmek istediğini sözlerine ekledi.

Baba Karabağ: "Bu sefer dünya şampiyonluğunu alacağız"

Fahrettin'in babası TÜVASAŞ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yakup Karabağ, fabrikada çalışan milli antrenör Cemil Saydam'ın teklifiyle kurum bünyesinde çocuklar için spor kulübü açtıklarını anlattı.

Saydam'ın bu kulüpte çocuklara tekvando eğitimi verdiğini dile getiren Karabağ, şunları kaydetti:

"Kısa süre sonra Ankara'da yapılan yarışlarda Fahrettin'in birinci olduğunu görünce bu bizi mutlu etti, önümüzü daha da açtı. Biz de desteklerimizi verdik. Hocamıza teşekkür ediyoruz, çok fedakarca bir çalışma yapıyor. Dünya üçüncüsü olduk, bu sefer dünya şampiyonluğunu alacağız. En kısa sürede tüm başarılara imza atacağız."

Anne Karabağ: "Her türlü zamanını tekvandoyla geçiren bir çocuk"

Anne Nalan Perihan Karabağ, ailesi olarak Fahrettin'i her zaman desteklediklerini belirtti.



Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği derecenin ardından İstiklal Marşı'nın okunmasının Fahrettin'i çok heyecanlandırdığını vurgulayan Karabağ, "Benim sayemde okundu, ben vesile oldum, diye çok fazla sevindi ve çok gurur duyduk. İnşallah bundan sonrasında da önü açık olur. Hem diğer yavrularımız hem de Fahrettin büyük başarılara imza atar." ifadelerini kullandı.



Fahrettin'in disiplinli, kurallara uyan ve antrenörünün sözünden çıkmayan bir çocuk olduğunu anlatan Karabağ, "Yemeğinden yapacağı aktivitelere, okulda yaptığı hareketlere kadar hocam bizi yönlendiriyor. Okulda, teneffüslerde, ders aralarında, her türlü zamanını tekvandoyla geçiren bir çocuk. Demek ki kendini tekvandoyla daha fazla ifade edebiliyor. O daha çok mutlu oluyor. Spor, fiziksel anlamda da Fahrettin'in rahatsızlığına iyi geliyor ve vücudunu geliştiriyor." diye konuştu.

Saydam: "Pumseyi kendi kategorisinde çok güzel yapıyor"

Milli antrenör Cemil Saydam, 10 ay önce kurum çalışanlarının çocuklarını fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak için tekvando çalıştırmaya başladıklarını ifade ederek, güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi.



Fahrettin'in iki aylık çalışmayla pumse kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğuna, hemen akabinde yine Türkiye'de yapılan 8. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettiğine değinen Saydam, 14 yaşındaki sporcunun geride kalan aylarda Avusturya'da düzenlenen özel bir Avrupa Şampiyonası'nda da birinciliğe ulaştığını kaydetti.

İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na federasyonun katılma kararı alması halinde Fahrettin'in de Türk Milli Takımı'nı temsil edeceğini dile getiren Saydam, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

Kısa sürede elde edilen başarıların TÜVASAŞ ve Fahrettin için çok büyük önem taşıdığını belirten Saydam, şöyle konuştu:



"Fahrettin, tekvandonun 't' harfini duyduğu zaman heyecanlanıyor, seviniyor, çok mutlu oluyor. Kendisi çok çalışkan, normal sporculardan çok daha fazla çalışıyor. Kahvaltı yaparken bile pumse videoları izliyor. Burada gerek ağırlık antrenmanlarına gerekse özel çalışmalarımıza hiç kaçırmadan devam ediyor. Pumseyi kendi kategorisinde çok güzel yapıyor."



Cemil Saydam, sporcularının yaptıkları çalışmalarla Türkiye ve Avrupa'da katıldıkları yarışmalarda 10 ayda 8 altın, 15 gümüş ve 20 bronz madalya kazandığını anlatarak, "İnşallah önümüzdeki yıllarda pumse kategorisi olimpiyatlarda yer alır ve Fahrettin de derece yapar." ifadesini kullandı.