Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin - Son Dakika

Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin

02.12.2020 10:54
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin, System.String[]

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik, hazırlandıkları 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkeyi bu kategoride temsil edecek ilk takım olacaklarını belirtti.

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik, hazırlandıkları 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkeyi bu kategoride temsil edecek ilk takım olacaklarını belirtti. Adana'da antrenmanlarını sürdüren Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekerek, "Engel uzuvda değil, beyindedir. Engelli her kardeşim bir spor dalına yönelip büyük başarılar sağlayabilirler" dedi.

Türkiye Para Tekvando Milli Takımı Kaptanı Fatih Çelik, yaklaşık 11 yıl önce tanıştığı para-tekvandoda kısa sürede profesyonel başarılara imza attı. Beden eğitimi öğretmeni olan ve para-tekvandonun yanı sıra Adana Ampute Futbol Takımı'nda kalecilik de yapan Çelik, günün büyük bir kısmını kentteki 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda antrenman yaparak geçiriyor. Para-tekvando da 6 kez üst üste Türkiye birincisi olan Çelik'in kariyerinde dünya ikinciliği ve uluslararası yarışmalarda birçok derecesi bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi para-tekvando branşında ilk olarak temsil edecek 3'ü kadın 6 kişilik tekvando ekibinin kaptanı olan Fatih Çelik, tek hedeflerinin ülke adına altın madalyayı kazanarak tarihe geçmek olduğunu vurguladı.

'JACKIE CHAN VE BRUCE LEE'DEN ETKİLENDİM'Çocukken Jackie Chan ve Bruce Lee filmlerini televizyondan severek izlediğini kaydeden Fatih Çelik, onların filmlerde yaptığı figürlerden etkilenerek kendisinin de aynı şeyleri yapabileceğini düşündüğünü ve para-tekvandoya başladığını söyledi. Spor yapmaya başladıktan sonra aslında engelinin sadece uzvunda olduğunu ve başarılı olmasına engel olmadığını anladığını vurgulayan Çelik, "Heves olarak başladığım sporda hedeflerim zamanla büyüdü. Bir gün olimpiyatlarda ülkemi temsil edeceğim çocukken aklıma gelmezdi. Ben korkmadan ilerledim. 'Yapamam' düşüncesini aklımdan attım. Şimdi ise olimpiyatlarda altın madalyayı alıp bayrağımızı orada dalgalandırmak için sabırsızlanıyorum" dedi.'SPOR, SENİ VERİMLİ VE ÖZGÜR KILIYOR'

Doğuştan engelli olarak dünyaya gelmenin dezavantajları olduğunu ama bunun aşılmayacak bir durum olmadığını söyleyen Çelik, yıllar önce koluna protez taktığını ama rahat edemeyip tekrardan çıkardığını belirtti. Önemli olanın insanın beynine söz geçirmesi ve başaramama korkusunu aklından atması olduğunu dile getiren Çelik, "Çevremde birçok engelli arkadaşım var. Bazıları benim gibi hayata sporlar, sanatla tutunup hedeflerini gerçekleştiriyorlar. Bazıları ise bunu aşamayıp kabuğuna çekiliyor. Tüm engelli kardeşlerim bir spor dalına yönelip başarı sağlayabilirler. Spor, seni verimli ve özgür kılıyor. Spor, insanı bir uç noktadan diğerine taşıyor. Bundan dolayı kendilerine belli hedefler koyarak adım adım ilerleyebilirler" diye konuştu.

Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin
Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin

Fatih Çelik, Türkiye, Engelli, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Para-tekvandocu Fatih'ten 'Engelliler Günü' mesajı: Her engelli, bir spor dalına yönelsin - Son Dakika


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