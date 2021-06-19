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Para tekvandocu Hatice Sudem Yıldırım, milli forma hayaliyle ter döküyor - Son Dakika

Para tekvandocu Hatice Sudem Yıldırım, milli forma hayaliyle ter döküyor

19.06.2021 13:00
Para tekvandocu Hatice Sudem Yıldırım, milli forma hayaliyle ter döküyor, System.String[]

Antalya'da yaşayan ve 2 yıl önce Ankara'da katıldığı Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda poomse kategorisinde üçüncülük elde eden down sendromlu Hatice Sudem Yıldırım, milli takım forması giyeceği günlerin hayalini kuruyor.

Antalya'da yaşayan ve 2 yıl önce Ankara'da katıldığı Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda poomse kategorisinde üçüncülük elde eden down sendromlu Hatice Sudem Yıldırım, milli takım forması giyeceği günlerin hayalini kuruyor.

Ailesiyle 2016 yılında Kars'tan Antalya'ya taşınan Hatice Sudem Yıldırım, özel eğitim kurumlarında aldığı eğitimlerin yanı sıra spor faaliyetlerine olan ilgisiyle dikkati çekti.

Sık sık bisiklet, paten sürmek isteyen ve spor salonlarına ilgi gösteren 16 yaşındaki Sudem'i ailesi tekvando kursuna yönlendirdi.

Annesi Rabia Yıldırım'ın büyük destek verdiği ve üç yıldır azimle çalışan Sudem, ilk derecesini 10 Ocak 2019'da Türkiye üçüncüsü olarak elde etti. Sudem, şimdilerde milli formayı giyebilmenin hayalini kuruyor.

"Spor yapmayı çok seviyor, antrenmanlarına aşkla geliyor"

Anne Rabia Yıldırım, AA muhabirine, tekvando sporunun Sudem'in gelişiminde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Bu sporun Sudem'e ve kendilerine umut olduğunu dile getiren Yıldırım, "Antalya'ya taşındığımızda Sudem akademik olarak gelişim göstermiyordu. Nasıl bir ilerleme katedeceğimizi düşünüyorduk. Sonrasında kızımın spor salonlarının önünden geçerken dikkatle içeriye baktığını gördüm. Özellikle tekvando salonlarına aşkla bakıyordu. Biz de o aşkı harekete geçirmek istedik ve ilk adımı attık. Spor yapmayı çok seviyor, antrenmanlarına aşkla geliyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım, kızının tekvando ile öz güveninin arttığını, hızlı gelişim gösterdiğini ve geleceğini bunun üzerine şekillendirmek istediğini belirtti.

"Sudem, artı bir farkla 'Ben de hayatta varım' diyecek"

Antrenmanlarında kızının bir an olsun yanından ayrılmayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye Tekvando Federasyonunun 2019 yılında düzenlediği Para Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda poomse kategorisinde üçüncülük elde ettik ve bronz madalya aldık. En büyük hayalimiz, kızımızın down sendromlu birey olarak önce Türkiye'de şampiyon olması, dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmesi. Spor, bize umut ve ışık oldu. Bundan sonra kızım evde oturmayacak, yaşı ilerlediği zaman sporla hayatına devam edecek. Bu, onu her zaman hayatta tutacak. Sudem, artı bir farkla 'Ben de hayatta varım' diyecek. Ben olsam da olmasam da çocuğumun sporla kendini geliştireceğini bilmek büyük bir mutluluk."

Yıldırım, kızının sporla ilgilendikçe sakinleştiğini ve başarısıyla çevresine örnek olduğunu ifade etti.

Arkadaşları da antrenmanlara katılmaya başladı

Antalya Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü İlker Karadeniz, Sudem'in tekvandoyu çok sevdiğini, büyük özveri ve azimle çalıştığını aktardı.

Tüm özel bireylerin spor yapmasını isteyen Karadeniz, "Okullarımızdaki duyarlı eğitmenlerimiz, il müdürlüklerimiz ve velilerimiz sayesinde spor branşlarına yönlendirilen bu tarz çocuklarımız, deneyimli antrenörler eşliğinde spor alanlarında başarı elde ediyor. Bu yönlendirmeler onlar için hem sağlık açısından hem sosyal anlamda çok önemli. Mutlaka özel sporcuları aramızda görmek istiyoruz. Bu sporcularımızın, iyi ve doğru eğitimi aldıkları takdirde şampiyonalarda Türk bayrağını en yükseğe çıkaracaklarına eminiz. Sudem ile tanıştığımızda, salonumuzda engelli ve down sendromlu bireyimiz yoktu. Şimdi down sendromlu diğer arkadaşlar da antrenmanlarımıza katılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Antalya, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Para tekvandocu Hatice Sudem Yıldırım, milli forma hayaliyle ter döküyor - Son Dakika Spor


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