Para tekvandoculardan 4 madalya

Türkiye
Para Tekvando Milli Takımı, ABD'de yapılan Açık Para Tekvando Şampiyonası'nda birer altın ve bronz, 2 gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na da puan veren ve Portland
kentinde düzenlenen şampiyonada 5 milli sporcu mücadele etti.
Dört olimpik sıklette mücadele eden milli sporculardan kadınlar K44 49 kiloda Meryem Betül
Çavdar altın, K44 58 kiloda Gamze Gürdal ile erkekler K44 61 kiloda Ali Can Özcan
gümüş ve K44 75 kiloda Fatih Çelik
ise bronz madalyayı Türkiye'ye getirdi.
K44 61 kiloda mücadele eden Mahmut Bozteke ise çeyrek finalde şampiyonaya veda etti.
Türkiye bu sonuçlarla kadınlarda şampiyonayı zirvede tamamladı.