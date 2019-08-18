Para tekvandocunun protez kolu geleceğin mühendislerinden

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi ve para tekvando sporcusu Büşra Pişginel'e protez kol yapmak için kolları sıvadı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi ve para tekvando sporcusu Büşra Pişginel'e protez kol yapmak için kolları sıvadı.

ERÜ Mühendislik Fakültesinden bir grup öğrenci, dünya genelinde başlatılan "e-nable" hareketinden esinlenerek, ihtiyacı olanlara ücretsiz protez uzuv yapmak için proje hazırladı.

Sosyal medya aracılığıyla öğrencilerin projesinden haberdar olan para tekvando sporcusu Büşra Pişginel, ekiple iletişim kurdu.

Sol kolu dirseğinden itibaren olmayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencisi Pişginel, arkadaşlarının yardımıyla kolunun ölçüsünü alıp, "aljinat" adlı malzemeyle birebir heykelini yaparak, protez hazırlanması için Kayseri'ye gönderdi.

Projelerinde sona yaklaşan öğrenciler, yazılımını da kendilerinin hazırladığı biyonik protez kolu daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.

Proje koordinatörü, ERÜ Mühendislik Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ayşe Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protez kol ve bacakların pahalı olması nedeniyle, uzvu eksik pek çok kişinin bunlara ulaşamadığını söyledi.

"İnsanlığa nasıl bir faydamız olur diye yola çıktık." diyen Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Ekibimizde elektrik, mekatronik ve endüstriyel tasarım mühendisliği bölümlerinden arkadaşlarımız var. Dış tasarımı endüstriyel mühendisliği öğrencileri üstlendi. İçinin mekanik kısmını ise mekatronik ve elektrik mühendisleri yaptı. Protez kollar hem hafif hem de dayanıklı metal malzemelerden oluyor ancak bunlar çok pahalı. Biz bunu üç boyutlu yazıcılardan 'PL' denilen bir malzemeden yaptık. Çizimini yapıp yazıcılara veriyoruz, kısa sürede bize çıktı veriyor. Bu çıktıları montajladık. PL, insan vücuduna zarar vermeyen bir plastik."

Subaşı, "Büşra, doğuştan kol deformasyonu bulunan, 21 yaşında, pes etmemiş bir öğrenciydi. Yaşı itibarıyla özellikle onunla çalışmak istedik çünkü bu alanda yeniyiz. Protez kolu yapamayabilirdik, bilgimiz yetersiz kalabilirdi, maddi olarak vazgeçebilirdik. Büşra'ya bunları anlattık. Onun el, bilek ölçülerini aldık. Bu ölçülerle bir çizim yaptık ve prototip elde ettik. Kendisi de var olan sağ kolunun heykelini çıkardı. Birebir uyan bir protez çıkardık. Elektronik montaj aşamasına geçtik. Yazılımı, elektronik sistemi, hepsi bize ait." diye konuştu.

Subaşı, büyük oranda tamamlanan biyonik protez kolu daha konforlu hale getirebilmek ve dışını kaplamak için gereken malzemelerin çok pahalı olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Mekatronik Bölümü öğrencisi Mustafa Adnan Şeflek ise yaptıkları protez kolun Pişginel'e kolaylık sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Biyonik kolu en kısa sürede sahibine ulaştırmayı amaçladıklarını anlatan Şeflek, "Çalışma alanı konusunda yardıma ihtiyacımız var. Malzemelerimiz kısıtlı, çoğunu kendi cebimizden karşılıyoruz." dedi.

Mekatronik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Hançerkıran da önce mekanik kol yapmayı amaçladıklarını, daha sonra biyonik kol yaptıklarını anlatarak, "Normal kolun yaptığı tüm tutma hareketlerini yapabiliyor. Küçük nesneleri, kalemi, şişeyi tutabilir. Son halini alabilmesi için desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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