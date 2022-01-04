İstanbul'da düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda, dünya üçüncüsü olan Akşehirli Mehmet Sami Saraç altınla ödüllendirildi.
Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Saraç'ın geçmişte de dünya çapında şampiyonluklar yaşadığını anımsattı.
Saraç'ı tebrik eden Başkan Akkaya, konuşmanın ardından sporcuya, belediye meclisindeki grup başkan vekilleriyle ödülünü takdim etti.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de dünya üçüncüsü tekvandocuya ödül verildi - Son Dakika