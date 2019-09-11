Para topladığı iddiasıyla okul müdürü gözaltına alındı (2)
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OKUL MÜDÜRÜ VE MEMUR SERBESTTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ortaokulda 'bağış' adı altında para toplandığı iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan görevli memur N.T. savcılıktaki sorgusunun ardından, okul müdürü H.T.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:16 Kaynak: DHA
OKUL MÜDÜRÜ VE MEMUR SERBEST
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki ortaokulda 'bağış' adı altında para toplandığı iddiası üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan görevli memur N.T. savcılıktaki sorgusunun ardından, okul müdürü H.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.
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