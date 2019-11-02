Son Dakika Haberleri: Para üstü dolandırıcılığı kameraya yansıdı
Son Dakika Güncel Para üstü dolandırıcılığı kameraya yansıdı

Para üstü dolandırıcılığı kameraya yansıdı

6 saat önce

Sultangazi'de bir markette gerçekleşen para üstü dolandırıcılığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de bir markette gerçekleşen para üstü dolandırıcılığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir markette alışveriş yapan kimliği belirsiz kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi.

Kasiyer Büşra Orhan'a 200 lira veren kişi, para üstünü uzatan Orhan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak 100 lirayı ceketinin cebine koydu.

Kasada görevli Büşra Orhan'a paranın üstünü 100 lira eksik aldığını söyledi. Tekrar kasasını kontrol eden kasiyer Orhan, parayı aldığı eksik verdiği düşüncesiyle bu kişiye tekrar 100 lira daha verdi.

Kasiyerden parayı alan kişi marketten ayrıldı. Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen market çalışanı Orhan, dolandırıldığını fark etti. İş yerindeki bu anlar, kaydedilerek marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Büşra Orhan, güvenlik kamerasından aldığı görüntülerle birlikte emniyete başvurarak bu kişiden şikayetçi oldu.

Para üstü dolandırıcılığı kameraya yansıdı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 10:55 Kaynak: AA
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