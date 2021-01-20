Para ve dokümanlar 5 dakikada sterilize edilecek

Hacettepe Teknokent'te faaliyet gösteren Türk teknoloji şirketi, para ve doküman sterilizasyon cihazı geliştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında kağıt yüzeylerin virüsün yayılmasına yol açtığına yönelik değerlendirmeler, para ve doküman gibi materyallerin sterilizasyonunu gündeme getirdi.

Bu konudaki endişeler paraya dokunmaktan kaçınma, kendi imkanlarıyla parayı sterilize etme gibi sonuçlara yol açarken bir Türk teknoloji şirketi buna çözüm buldu.

MSFERRO Kurucu Ortağı Onur Haliloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinde faaliyet gösteren MS Spektral'in teknik altyapısını da kullanan bir teknoloji ve Ar-Ge firması olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Son dönemde para ve doküman sterilizasyon cihazları geliştirdiklerini ifade eden Haliloğlu, cihazların akreditasyonunu da tamamladıklarını belirtti. Haliloğlu, "Cihazlarımızın hem Kovid-19 akreditasyonu var yüzde 99,999 oranında hem de bakteri sterilizasyonu akreditasyonu var." dedi.

Patent başvurusu yapıldı

Para ve doküman sterilizasyonu için 2 farklı cihaz geliştirdiklerini anlatan Haliloğlu, cihazların çalışma şeklinde ilişkin şu bilgileri verdi:

"Cihazlarda ozon teknolojisi kullanılıyor. Dışarıdan temiz havayı alıyor cihazlar, bunu ozona çeviriyor. Ozon kararsız bir molekül. Para ve dokümanların içerisinde ozonla sirkülasyon sağlanıyor. Bu şekilde sterilizasyon gerçekleştiriliyor. Ayrıca sarf malzemesine ihtiyaç duymuyor. Temiz havayı dışarıdan çekiyoruz, bunu ozon jeneratörümüzde ozona çeviriyoruz ve daha sonra numunelerin içinde sirküle ediyoruz. Kapak açılmadan önce dışarıya ozon vermemesi, insan sağlığına zararlı olmaması için ozonu vakumluyoruz, pasivize ediyoruz, dışarıya temiz hava veriyoruz. Temel çalışma prensibimiz bu. Özellikle hava sirkülasyonunu optimize etmek için ozonu doğru teknolojiyle uygulamak için epey uğraştığımızı söyleyebilirim. Hatta bununla ilgili bir patent başvurumuz da var."

Beş ayda geliştirildi

Haliloğlu, aldıkları akreditasyon raporları doğrultusunda 5 dakika içerisinde para ve dokümanların sterilizasyonunu yüzde 99'un üzerinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ozonun dışarıya sızmadığını tespit etmek ve ozon konsantrasyonunu içeride ölçmek için ozon sensörleri kullandıklarını anlatan Haliloğlu, "Hem havayı doğru şekilde temizleyebildik mi, dışarıya temiz hava veriyor muyuz diye kontrol etmek için hem de para ve doküman numunelerini düzgün şekilde sterilize etmek için konsantrasyonu sürekli ozon sensörleriyle ölçüyoruz." diye konuştu.

Haliloğlu, sahip oldukları mühendislik birikimi ve MS Spektral'in teknolojik altyapısıyla cihazların 5 ay gibi bir sürede geliştirildiğini bildirdi.

Yurt içinde ve dışında görüşmeler yapılıyor

Onur Haliloğlu, para sterilizasyon cihazıyla ilgili para akışı olan kurumlardaki vezneler ve bankaların potansiyel müşterileri olduğunu söyledi. Haliloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Ekonomi Bankası, VakıfBank ve Ziraat Bankası ile görüşmeler devam ediyor. Çok yakın zamanda sahada yer alacağını düşünüyorum ürünlerimizin. Doküman sterilizasyon cihazı da açıkçası evrakın dolaştığı özellikle kurumların evrak birimlerinde ve evrak girişlerinde kullanılabilecek bir cihaz. Noterler Birliği ile bu konuda bir görüşmemiz oldu.

Yurt dışı ile de temasımız var. Patent öncesinde yaptığımız araştırmalarda, çalışmalarda da para ve dokümanda akreditasyon testleri yapılmış, akreditasyon sertifikalarına sahip bir cihaz göremedik. Dolayısıyla yurt dışı pazarda da kendine yer bulacağını ve popüler olacağını düşünüyoruz. Avrupa ve ABD ile temaslar sağlandı, görüşmeler yapılıyor."