Para vermeyen annesini öldüren sanığa müebbet - Son Dakika

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde para vermeyen annesi Fikar Talu'yu (75) boğarak öldüren Mehmet Talu'ya (48), 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'yağma'dan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Olay, 10 Şubat 2019'da Hamit köyünde meydana geldi. Ankara'da yaşayan Mehmet Talu, para istemek için köydeki annesinin yanına gitti. Talu, ihtiyacı olduğunu belirterek para istedi ancak annesinin "Benim de param yok" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Talu, Fikar Talu'yu boğazını sıkarak öldürdü ve geceyi cansız bedeniyle evde geçirdi. Annesine ait bir miktar para ve ziynet eşyasını da alan Talu, ertesi gün cansız bedenini araca yükleyerek Ankara-Kırıkkale yolunun Karakeçili ayrımındaki toprak alana gömdü. Köye geri dönen Mehmet Talu, 1 gün sonra jandarmayı arayarak, "Annemi öldürdüm ve Kırıkkale-Ankara kara yolunun Karakeçili yol ayrımına gömdüm" diye itirafta bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Talu'yu yakaladı. Kırıkkale jandarma ekipleriyse şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazıda Fikar Talu'nun cansız bedenine ulaştı. Kadının topraktan çıkarılan cesedi, Karakeçili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet Talu ise İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Talu hakkında 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' ve 'yağma' suçlarından dava açıldı.

'BERAATİMİ İSTEMİYORUM'Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Mehmet Talu ile Fikar Talu'nun yakınları hazır bulundu. Sanık Talu, "Paraya ihtiyacım vardı. Annemden defalarca kez istedim vermedi. 'Benim de param yok' dedi. Bana başka çare bırakmadı. Boğazını sıkarak öldürdüm. Evde 1 gün bekledim ve ertesi gün toprağa gömdüm. Ortada bir suç var. Bu suçun bir cezası olmalı. Ben tahliyemi ve beraatimi istemiyorum" diye konuştu.Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Mehmet Talu'ya 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan müebbet, 'yağma'dan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

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