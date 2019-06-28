Son Dakika Haberleri: Para vermeyen babasını 18 kez bıçaklayarak öldürdü
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Para vermeyen babasını 18 kez bıçaklayarak öldürdü

58 dakika önce

ALMANYA'nın Aachen kenti yakınlarındaki Burtscheid beldesinde, 45 yaşındaki oğlu Hüseyin tarafından sırtından bıçaklanan baba, ameliyatlara rağmen kurtarılamadı.

Para vermeyen babasını 18 kez bıçaklayarak öldürdü, System.String[]
ALMANYA'nın Aachen kenti yakınlarındaki Burtscheid beldesinde, 45 yaşındaki oğlu Hüseyin tarafından sırtından bıçaklanan baba, ameliyatlara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin'in babasından para istediği; babanın para vermeyi reddetmesi üzerine oğlu tarafından bıçaklandığı iddia edildi.

BİRŞEY OLMAMIŞ GİBİ EVİNE GİTTİ

Bild gazetesinden yer alan habere göre, 70 yaşındaki babasından istediği parayı alamayan Hüseyin, baba Mustafa ile tartışmaya başladı. Oğluna sadece 100 Euro verebileceğini söylemesi üzerine evden bağırarak sokağa çıkan Hüseyin'i babası da takip etti. Sokakta da babasıyla tartışan Hüseyin, taşıdığı bıçakla babasını sırtından 18 kez bıçakladı. Hüseyin, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı babayı hastaneye kaldırdı. Acil ameliyata alınan baba, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin, polis tarafından evinde yakalanıp cinayetten gözaltına alındı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:18 
Polis, Bild, Güncel
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